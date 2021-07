🎥 Thomas De Gendt heeft schitterende mijlpaal bereikt en dat vieren ze bij Lotto... met stukje M&M's-taart

Thomas De Gendt trakteert ons al jarenlang op ferme wieleravonturen. Het bereiken van een mijlpaal om u tegen te zeggen hoeft dus niet te verwonderen. De zesde etappe in de Tour de France van 2021 was voor De Gendt de 400ste rit in een grote ronde.

Dat lieten ze bij Lotto Soudal niet zomaar voorbijgaan: daar hoorde donderdagavond een stukje taart bij. Toen die werd aangevoerd, zag je andere renners zich met verbazing afvragen wat er nu gebeurde. Eén van hen vroeg zich zelfs af of er iemand jarig was.

Neen, hoor, het was wel degelijk ter ere van de vierhonderd ritten in een grote ronde van Thomas De Gendt. Overigens was het geen klassiek stukje taart: ze was bestrooid met M&M's. Dat liet De Gendt zich in ieder geval smaken.

The first one ended with a fractured collarbone in TDF 2011. Number 400 ended peacefully. 4 stage wins, 1 mountainjersey, 70 breakawaydays. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) July 1, 2021

Het feestvarken kwam achteraf ook nog met een reactie op Twitter. "Mijn eerste rit in een grote ronde eindigde met een gebroken sleutelbeen in de Tour de France van 2011. Nummer 400 eindigde vredevol. Vier ritoverwinningen, één bergtrui, zeventig keer in de ontsnapping", maakt De Gendt de balans op.