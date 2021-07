Kan Mathieu Van der Poel zijn gele trui behouden in de Alpen? "Normaal gezien ben ik daar net te zwaar voor"

Het bleek een meesterzet te zijn van Mathieu van der Poel: meegaan in de vroege ontsnapping. De Nederlander verdedigde zijn gele trui met verve maar moest wel heel de tijd attent blijven.

Veel renners kregen bij de teammeeting dezelfde opdracht mee zo blijkt: meegaan in de vroege vlucht. Ook Mathieu van der Poel zat met dat idee, kwestie van de gele trui zeker niet te verliezen; Ook Wout van Aert vergezelde hem in de vlucht van de dag.

"Ik had wel verwacht dat we met veel zouden zijn maar zoiets heb ik nog niet vaak gezien en zeker niet in een grote ronde. Er werd echt hard gekoerst, ik denk dat iedereen goed zal slapen vannacht", reageert Van der Poel met een glimlach bij de Tourorganisatie.

Een tweede etappezege binnenrijven lukte niet voor Van der Poel, die dus vooral aan de gele trui dacht. "Ik moest enkele keren attent counteren op een uitval van Van Aert en Asgreen om die gele trui te behouden. Dat was het doel van vandaag en ik ben heel blij dat het gelukt is. En morgen? We zullen zien want het wordt een lastige etappe en ik ben een beetje te zwaar om met de besten over die lange cols te geraken", besluit hij.

Normaal gezien speelt Van der Poel zijn gele trui inderdaad kwijt zaterdag. Maar dat hadden we voor de tijdrit ook gedacht vanwege het mindere tijdritpalmares van de Nederlander...