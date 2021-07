Ook dit jaar geen Tourwinst voor Primoz Roglic: "Was misschien wel tegen beter weten in"

Na een valpartij in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk, was het afwachten hoe Roglic de eerste meters bergop zou verteren. Niet goed blijkt nu...

In de tijdrit van woensdag kon Roglic de schade nog beperken. De runner-up van 2020 eindigde op een degelijke zevende plaats. Maar op een col van tweede categorie moest hij vrijdag toch de rol lossen voorin.

Ploegmaat Steven Kruijswijk verwijt zijn kopman alleszins niets. "Als je zag hoe hij erbij lag woensdag, kunnen we hem niets kwalijk nemen", vertelt hij bij Wielerflits. "Je merkte de afgelopen dagen wel dat hij veel last had. Na zo'n val is herstellen bijna ongmogelijk. Het was tegen beter weten in om te denken dat het allemaal wel goed zou komen", klinkt het.

Het geweer bij Jumbo-Visma verandert van schouder en het lijkt dat ze de kaart van de jonge Jonas Vingegaard zullen trekken. "Hij is echt heel goed bezig in zijn eerste Tour, hopelijk kunnen we hem vooraan houden. We zullen geen druk opleggen en zien wel waar hij komt", aldus een nuchtere Kruijswijk.

De gele trui dragen behoort alleszins nog zeker tot de mogelijkheden bij Jumbo-Visma. Wout van Aert volgt op 30 seconden van leider Mathieu Van der Poel. Zaterdag staat er een lastige Alpenetappe op het programma en Van Aert bewees in het verleden al dat hij in een goede dag ver kan komen in het gebergte.