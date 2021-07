Sagan heeft nog last van valpartij maar sprokkelt met mondjesmaat punten: "Ik heb nog altijd wat pijn aan mijn knie"

Geen sinecure voor Peter Sagan om ook dit jaar de puntentrui te veroveren. Bij meerdere valpartijen is de Slovaak al betrokken geweest in deze Tour. De gevolgen daarvan draagt hij met zich mee, al heeft hij zich inmiddels toch al twee keer kunnen plaatsen in de sprint.

Zo ging Sagan onder andere samen met Ewan tegen het asfalt in de vierde etappe. Ewan moest de koers verlaten. Sagan kon wel verder, al kwam hij met bloedsporen ter hoogte van de knie die dag over de meet. In de twee sprints hierna was Sagan telkens goed voor de top vijf.

Zo was het ook in de zesde etappe in Châteauroux. "Het was een hele snelle sprint, ik ben nog vijfde kunnen worden. Ik heb nog altijd wat pijn aan mijn knie, maar ik heb weer mijn uiterste best gedaan. Het is een goede zaak dat er geen valpartijen waren en dat we allen veilig en wel de aankomst hebben bereikt."

SAGAN SCHUIFT OP

Sagan schuift zo op naar de zevende plek in het klassement. Door de gemiste kansen in het begin van de Tour zal het een inhaalrace worden in de strijd om groen. In rit 7 staan er enkele klimmetjes op het programma. Voelt Sagan zich goed, dan kan hij misschien in die rit voor winst gaan. "We zullen zien hoe alles gaat", wil de drievoudige wereldkampioen zich nog niet aan één of andere veronderstelling wagen.