Van Aert vs Van der Poel deel... : "Speciaal? Of het nu de Tour de France of de Superprestige in Ruddervoorde is..."

Wout van Aert heeft zijn gele droom nog lang niet opgegeven, dat blijkt uit zijn onderneming in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk.

Wout van Aert koos samen met 30 andere renners voor het ruime sop in de langste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Belg van Jumbo-Visma wou een slag slaan in het algemene klassement en misschien ook nog wel de gele trui wegkapen van Mathieu van der Poel. Enige probleem: ook Mathieu van der Poel zat in de vlucht van de dag.

"Het was echt wel het idee om mee te gaan vandaag. Ik ken Mathieu een beetje en wist dat hij wel iets zou proberen", klinkt het bij Van Aert bij Sporza. "Of het speciaal is om met hem in de ontsnapping te zitten in de Tour de France? Of het nu de Tour is of de Superprestige in Ruddervoorde...", lacht Van Aert.

Iedereen dacht dat de koers pas zou ontploffen op de col van tweede categorie, op zo'n 20 kilometer van de finish. Mohoric koos echter veel vroeger het hazenpad. "Hij rijdt wat stom weg hé, meteen na die eerste bergsprint. Ik maakte me toen nog niet veel zorgen want er moest nog wel wat komen, maar hij was blijkbaar heel sterk. Na verloop van tijd verliep de samenwerking bij ons ook wat stroever en bleven ze voorop", aldus Van Aert;

Gele droom

In het algemene klassement staat Van Aert op de tweede plaats, op 30 seconden van Mathieu van der Poel. Zaterdag staat er een relatief korte maar wel zeer zware Alpenetappe op het programma met de top van de Colombière op 15 kilometer van de finish. Ondanks het lastige parcours, geeft Van Aert de gele droom nog niet op. Pogacar volgt immers op 3 minuten van Van Aert.