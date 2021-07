Van der Poel verwacht lastige dag nadat hij weer zijn deel deed in de sprint: "Cavendish snelste man op dit moment"

Hoewel Mathieu van der Poel opnieuw zijn werk deed in aanloop naar de sprint, hield Cavendish Alpecin-Fenix van een derde ritzege in de Tour. Philipsen werd tweede. Voor Van der Poel was het opnieuw een dagje langer in het geel. Of hij ook aan de leiding blijft na rit 7, is nog maar de vraag.

"Deze etappe was wel ok", zei Van der Poel na de zevende etappe in de Tour de France. "Het was een zware start vanwege de ontsnapping die zich probeerde te vormen. Vanaf we de ontsnapping teruggrepen, was het temp ok tot aan de streep. Het was een goede dag voor Alpecin-Fenix."

PLOEGMAATS EVEN HET WIEL KWIJT

Ook opnieuw mooi om zien: ondanks het dragen van de gele trui piloteerde Van der Poel de sprinters in zijn ploeg weer richting finish. "Ik deed wat ik kon in de lead-out. Het was jammer dat mijn ploegmaats mijn wiel verloren in de laatste bocht naar rechts. Ik moest even op hen wachten, maar we kregen de trein weer op de rails en konden de sprint op een goede manier inzetten."

De overwinning ging echter niet naar een renner uit de eigen ploeg, wel naar Mark Cavendish. "Ik denk dat Cav de snelste man is op dit moment. Het is ongelooflijk. Het was niet voorzien dat hij zou starten en nu wint hij twee etappes. Hij is 'back in business.'"

NIET GEMAKKELIJK OM GEEL TE BEHOUDEN

In de volgende etappe staat er een lastige finale op het programma met vijf klimmetjes. Kan Van der Poel zijn leiderstrui behouden? "Sommige renners zullen koersen met het klassement in hun achterhoofd, het zal niet gemakkelijk zijn om de gele trui te behouden."