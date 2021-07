Merckx spreekt zich uit over Van Aert en Van der Poel: "Ik zie Wout nog rit winnen" en "Wat Mathieu doet, is uitzonderlijk"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel blijven de spotlights beheerden, ook in de Tour. Eddy Merckx kan dus niet om die twee heen wanneer hij het over de Tour heeft. Van Aert moet nog groeien en zal dat ook doen, aldus Merckx. Voor Van der Poel niets dan mooie woorden.

Hoewel hij knap tweede staat in het klassement, hebben we de beste Wout van Aert nog niet gezien. En eigenlijk kan dat ook niet. "Een appendixoperatie valt niet te onderschatten", waarschuwt Eddy Merckx in HLN. "Het is niet zoals een sleutelbeenbreuk, waarmee je na genezing meteen weer aan de slag kunt. Hier kwam medicatie bij te pas. Ook ik ben ervan overtuigd dat Wout zal verbeteren. Ik zie hem zeker nog een rit winnen."

Bij Mathieu van der Poel was het in de eerste plaats genieten van zijn eerbetoon aan zijn 'papy' Raymond Poulidor. "Eerst die schitterende retrotruien, dan dat geweldig nummertje op de Mûr-de-Bretagne. Wat Mathieu doet, is uitzonderlijk. Nooit gedacht dat hij de tijdrit in het geel zou overleven. Ik onderschat hem niet, maar daar heeft hij me wel verrast. Die trui moet hem vleugels hebben gegeven."

De polyvalentie van Van der Poel in het wielergebeuren is dus compleet. "Mathieu beheerst zowat alle disciplines. En rijdt overal even snel. Maar dat maakt van hem mper definitie nog geen toptijdrijder. De kunst is om die snelheid over langere afstand aan te houden. Van der Poel kan dat."