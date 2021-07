Overzicht: hoe zien de verschillende klassementen eruit in de Tour de France na de eerste week?

De eerste week zit erop in de Tour de France en dus kunnen we eens kijken hoe de verschillende klassementen er op dit moment voor staan. Alleen in de strijd voor de gele trui en de groene trui lijkt er voorlopig weinig spanning te zijn.

In de strijd voor de gele trui lijkt de strijd zelfs al gestreden, want als hij geen problemen meer zou tegenkomen de komende twee weken, stevent Pogacar af op eindwinst. Hij heeft nu al 2 minuten en 1 seconde voorsprong op Ben O'Connor en Rigoberto Uran volgt op de derde plaats op maar liefst 5 minuten en 18 seconden.

Ook in het puntenklassement is er voorlopig weinig spanning. Zo heeft Mark Cavendish al een mooi totaal van 168 punten bij elkaar gereden. Het enige probleem dat Cavendish nog zou kunnen tegenkomen, is de tijdslimiet in de bergritten. Zo had hij het zondag naar eigen zeggen al zeer lastig. Matthews, die wel vlotter over een berg rijdt, staat tweede in het puntenklassement met 130 punten en Sonny Colbrelli volgt op de derde plaats met 121 punten.

© photonews

In het bergklassement hebben we sinds zondag een nieuwe leider. Nairo Quintana kon namelijk heel wat punten bij elkaar verzamelen en staat zo aan de leiding met 50 punten. Het zijn er 8 meer dan Michael Woods en 11 meer dan Wout Poels.

In het jongerenklassement is de leiding uiteraard ook voor Tadej Pogacar, maar aangezien hij al in de gele trui te zien is, mag Jonas Vingegaard voorlopig de witte trui dragen. De jonge Deen van Jumbo-Visma volgt op 5 minuten en 32 seconden van Pogacar. David Gaudu staat derde in het jongerenklassement op 7 minuten en 22 seconden van de Sloveen.

Tenslotte is er ook nog het ploegenklassement. Daarin hebben we misschien wel een verrassende leider, want Bahrain Victorious, de ploeg van onder meer Dylan Teuns, staat hier op kop. AG2R Citroën Team staat op de tweede plaats op 18 minuten en 4 seconden, terwijl Team INEOS Grenadiers het podium volmaakt op 27 minuten en 33 seconden van Bahrain Victorious.