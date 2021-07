Eén landgenoot in de aanval in tiende etappe Tour de France

Vandaag zijn ze er opnieuw aan begonnen in de Tour de France. De tiende etappe staat namelijk op het programma en er is een duo weggesprongen uit het peloton. Het gaat om Tosh Van der Sande en Hugo Houle.

De tiende etappe in de Tour de France zou normaal gezien op een sprint moeten eindigen, maar twee vluchters hebben een ander idee voor deze rit. Het duo hoopt namelijk dat hun vlucht stand kan houden.

Er zit een landgenoot in de vlucht van de dag, want Tosh Van der Sande van Lotto Soudal is meegesprongen. Hij krijgt in deze tiende etappe het gezelschap van de Canadees Hugo Houle van Astana-Premier Tech.