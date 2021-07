Opvallend: Vincenzo Nibali geeft nu al aan wanneer hij uit de Tour de France zal stappen

Vincenzo Nibali heeft al goede dingen laten zien in de Tour de France, maar de Italiaanse klassementsrenner neemt enkel deel met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Hij zal dan ook afstappen op de tweede rustdag van de Tour.

U zal niet lang meer kunnen genieten van Vincenzo Nibali in de Tour de France. De Italiaan heeft namelijk laten weten dat hij uit de Tour de France zal stappen op de tweede rustdag. Het staat bij Wielerflits te lezen.

Vincenzo Nibali heeft geen ambitie voor het eindklassement, want hij zet namelijk alles op de Olympische Spelen in Tokio. Dat is ook de reden waarom hij zal afstappen op de tweede rustdag in de Franse rittenkoers.