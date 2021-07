'Dan toch geen toeschouwers bij Olympische Spelen in Tokio'

Dan toch geen toeschouwers op de Olympische Spelen in Tokio. Dat is het nieuws dat naar buiten is gebracht door persagentschap Kyodo. Met de Spelen nu vlak voor de deur hangt Covid-19 weer wat meer als een donkere schaduw boven Tokio.

Toeschouwers uit het buitenland werden sowieso niet toegelaten, maar het was aangekondigd dat Japanners wel de kans zouden krijgen om sportwedstrijden op de Olympische Spelen bij te wonen. Op basis van bronnen bij de organisatie meent Kyodo dat daar nu toch niets van in huis komt. NOODTOESTAND De Olympische Spelen in Tokio zouden dus volledig doorgaan zonder toeschouwers. De coronabesmettingen in Japan zijn recent weer de hoogte ingegaan. Daarom ook dat premier Yoshihida Suga de noodtoestand heeft afgekondigd. Deze noodtoestand geldt voor de volledige duur van de Olympische Spelen. Er dus weinig hoop dat er op het einde van de Spelen wel toeschouwers toegelaten zullen worden.