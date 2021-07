TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 13: NÎMES - CARCASSONNE: Komen de sprinters ook in Carcassonne aan hun trekken? Of wordt het een rit voor vluchters?

Net zoals in de twaalfde etappe van de Tour de France 2021, komen de sprinters ook in de dertiende etappe normaal gezien aan hun trekken. Er wacht namelijk een nieuwe vlakke etappe.

De renners starten in Nîmes, waar het peloton gisteren is aangekomen, en ze rijden richting Carcassonne. Het lijkt een vlakke etappe, maar toch zou dit wel eens een rit voor vluchters kunnen worden.

Drie jaar geleden kwam het peloton namelijk ook aan in Carcassonne. Toen hield een kopgroep stand tot het einde en won de Deen Magnus Cort uiteindelijk voor Ion Izagirre en de Nederlander Bauke Mollema.

Parcours

Er staat een zeer lange rit op het programma voor de renners, want de dertiende etappe is maar liefst 220 kilometer lang. De rit is vrij heuvelachtig, maar er is slechts één beklimming terug te vinden. Het is een klim van vierde categorie.

Massasprint of toch een rit voor vluchters?

In Carcassonne was er nog nooit een massasprint en het is nog maar de vraag of er, ondanks de vrij vlakke rit, nu wel een sprint in het peloton zal komen. Aangezien het een zeer lange etappe is en het toch vrij heuvelachtig is, lijken ook de vluchters vandaag een kans te maken.

Het is vandaag dus een enorm twijfelgeval over wat de uitkomst zal zijn. Eén ding is echter wel zeker en dat is dat u bij Wielerkrant.com geen moment van de dertiende etappe moet missen. U kan alles bij ons LIVE volgen.

Etappe 14

Ook benieuwd naar de uitslag van de dertiende etappe van de Tour de France? Etappe 14 wordt verreden op 10 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Carcassonne naar Quillan. Lees meer in de voorbeschouwing op de veertiende etappe.