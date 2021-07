Lefevere glundert na succesverhaal met Cav: "Daarom ga ik niet met pensioen, er zijn dingen die je niet kunt uitleggen"

Uiteraard was het een moment om te glunderen voor Patrick Lefevere. Hij haalde Mark Cavendish weer binnen. En of het een goede zet was: Cavendish bedankt hem met zomaar eventjes vier ritzeges in de Tour. De magie bij de Wolfpack heeft het 'm weer eens gedaan.

Heerlijk ook voor Lefevere om dit op zijn 66ste nog mee te beleven. "Daarom ga ik niet met pensioen", lacht de CEO van Deceuninck-Quick.Step in een reactie bij Sporza. "Het zou pretentieus zijn om te zeggen dat we dit verwacht hadden. Maar toen Sam Bennett begon te kwakkelen met zijn knie, heb ik toch niet te lang getwijfeld." Wat is het geheim achter dit fantastische verhaal met Cavendish? "De Wolfpack, hé. Er zijn dingen die je niet altijd kunt uitleggen met woorden, dingen die gebeuren. Bij ons gaat iedereen door het vuur voor elkaar. Iedereen steekt zijn ego 's ochtends in zijn reiskoffer. Iedereen werkt voor iedereen. Misschien is dat in andere ploegen ook zo, maar bij ons werkt het beter." Je ziet Cavendish elke dag verbeteren Met nu ook de evenaring van het record van Merckx door Cav is de Tour alles geworden waar ze bij Deceuninck-Quick.Step van hadden kunnen dromen. En nu, haalt de man in het groen ook Parijs? "Je ziet Cavendish elke dag verbeteren, maar hij heeft al een paar jaar geen grote ronde gereden. Je kunt altijd een slechte dag hebben."