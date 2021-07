Mørkøv zelf nog tweede achter recordman Cav: "Het leek onmogelijk, maar we hebben record van Merckx geëvenaard"

Niets is onmogelijk. Niet met een sprinter als Cav en een lead-out als Mørkøv. Die spurtte in Carcassonne een keertje door tot op de streep, met als gevolg dat het 1 en 2 was voor Deceuninck-Quick.Step. Een droom om zo het record van Merckx te evenaren met Cavendish.

"Het was de hele etappe hectisch. We hebben fighting spirit getoond. Ik vond dat Ballerini iets te vroeg vertrok en moest wat improviseren. Gelukkig ging Garcia Cortina vroeg aan. Ik ging mee in het zog van zijn wiel en kijk: we zijn eerste en tweede. Ik weet dat de koers beslist wordt in de laatste tweehonderd meter. Daar sparen we de benen voor", bleef Mørkøv in een eerste reactie bij Sporza zijn koelbloedige zelve.

Fier, dat is hij dan weer wel. "Ik ben absoluut trots om deel uit te maken van deze ploeg. We hebben geweldige renners. Het leek onmogelijk om met Cav vier ritten te winnen, maar hij heeft het klaargespeeld en we hebben het record van Merckx geëvenaard. Cav opnieuw op dit niveau brengen: dat is een geweldig verhaal."

Het is duidelijk dat het voor ons een geweldige Tour is

Dat was ook deels de job van Mørkøv. "Het is deel van mijn taak, ik geniet er echt van. Ik heb het gevoel dat deze overwinning evenveel van mij en van de ploeg is als van hem. Met de ritzege van Julian Alaphilippe erbij zitten we aan vijf ritzeges. Het is duidelijk dat het voor ons een geweldige Tour is."

Geraakt Cavendish nu ook nog de Pyreneeën over? "Ik hoop van wel. Ik vond Mark tot dusver vrij goed klimmen. We geven hem veel steun. Er komen nog zware dagen aan, maar we zijn al voorbij halfweg."