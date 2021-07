Bondscoach tempert de verwachtingen: "Zou al heel blij zijn als we met één medaille naar huis komen"

Sven Vanthourenhout is onderweg naar Tokio voor de Olympische Spelen. De bondscoach van de wielerploeg kijkt uit naar de Belgen, maar tempert de verwachtingen.

Zowel in de wegrit als in de tijdrit hebben we met Wout van Aert én Remco Evenepoel nochtans enkele geweldig hete hangijzers in het vuur.

In een ideale wereld zou er zowel in de wegrit als in de tijdrit (twee keer?) een medaille kunnen worden gepakt.

Lang naar uitgekeken

"We hebben hier heel lang naar uitgekeken. We hebben twee vooruitgeschoven mannen die zullen gesteund worden door de drie anderen", klinkt het bij Sporza.

"Ik zou al heel blij zijn als we al een medaille zouden kunnen meebrengen, want de verwachtingen zijn heel hoog. Ik hoop vooral op een heel voldaan gevoel. Als iedereen zijn taken uitvoert, dan zal ik gelukkig zijn. Ik denk dat we in de tijdrit het meeste kans maken."