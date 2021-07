Evenepoel wil er staan in Tokio: "Vormcurve zit goed" en "Dat is toch nog net iets specialers"

Remco Evenepoel heeft het vliegtuig richting Tokio genomen, waar hij zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen. Met de nodige ambities.

"Ik voel dat het goed gaat op training. Ik ben na de hoogtestage in Livigno nog een paar procentjes verbeterd", aldus Evenepoel bij Sporza.

Gouden helm

"Dat was nodig, want in de Giro merkte ik dat ik nog wel wat werk had. Bij het BK voelde ik me ook nog groeien, nu heb ik de nodige procentjes gevonden om top te zijn op de OS."

"Ik heb er alles aan gedaan en wil er vol voor gaan. Wat ik het liefste zou winnen? Het is allebei uniek, maar als ik dan toch moet kiezen: de wegrit. Greg Van Avermaet die elke morgen opstaat met een gouden helm, dat is toch nog iets specialers."