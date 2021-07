Valverde stuit op 41ste op 1 sterkere renner in Andorra: "Overwinning had beter gesmaakt, wilde niet vallen in afdaling"

Wat een verhaal had het geweest als Valverde op zijn 41ste nog een Tourrit had gewonnen, in Andorra nota bene. Valverde deed het uitstekend, alleen was er één man nog beter: Sepp Kuss. In de afdaling na de laatste klim wilde Alejandro Valverde ook niet lijf en leden riskeren.

"We kregen iets meer vrijheid, daarom probeerde ik mee te gaan in de ontsnapping. Eens ik mee was, was het doel om te winnen. Al is het altijd moeilijk om het af te werken als je in zo'n groep zit. Ik ben blij dat ik tweede eindig, maar de overwinning had beter gesmaakt", analyseert Valverde het uiteindelijke resultaat.

Sepp Kuss woont in Andorra en kende de finale dus uit zijn hoofd. "Kuss ging te snel bij zijn aanval. Het was zo moeilijk om die kloof van 15-20 seconden nog te dichten. Hij kent de Beixalis perfect, zowel de klim als de afdaling, en deed het perfect. Een paar bochten in de afdaling nam ik niet op de veiligste manier."

GEVAARLIJKE AFDALING

Dat deed Valverde ook nadenken. "Ik dacht bij mezelf: "Man, het is goed als je kan winnen, maar het is belangrijker dat je niet valt." Het gaat niet over wat er nog op het programma staat, ik wilde gewoon niet vallen. In zo'n afdaling kun je jezelf echt bezeren."

Het is uitkijken wat de Tour nog kan bieden voor Movistar, met Enric Mas die ook beter lijkt te worden en zachtjes aan opschuift. "Ik ben blij om te zien dat Enric het goed doet. Er blijft nog veel koers over in de Pyreneeën. Ik denk dat we het als ploeg goed doen. We hadden de pech dat Soler viel op de eerste dag. Persoonlijk moet ik blij zijn met mijn koers tot dusver."