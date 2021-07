Crash in de Tour breekt Haig zuur op en hij moet forfait geven voor de OS: "Veel erger dan eerst gedacht"

Jack Haig zal niet naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. De Australiër was geselecteerd voor de wegrit, maar heeft nog te veel last van een sleutelbeenblessure, opgelopen bij een valpartij in de Tour de France.

"Het is precies 2 weken geleden dat ik in de Tour crasht", schrijft Haig op Instagram. "Helaas was mijn breuk veel erger dan eerst verwacht. De operatie was langer en ingrijpender dan normaal, waardoor de herstelperiode langer was. Eind deze week moet ik hopelijk buiten op de fiets zitten. Helaas betekent dit dat ik de Olympische Spelen zal missen." "Het Australisch Olympic Team was erg begripvol en gaf me de maximale hoeveelheid tijd voor mijn herstel, maar met de langere herstelperiode nu kan ik niet op tijd klaar zijn. Aan de positieve kant heb ik wat tijd thuis om bij het gezin te zijn en van de zomer te genieten terwijl ik aan het herstellen ben." Dit bericht bekijken op Instagram Jack Haig (@jack_haig)