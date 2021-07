Eerste etappe Settimana Ciclistica Italiana is een kolfje naar de hand van Diego Ulissi

De eerste etappe van de Settimana Ciclistica Italiana is achter de rug. Daarin was de Italiaan Diego Ulissi de sterkste. De renner van UAE Team Emirates haalde het voor zijn landgenoten Alberto Bettiol en Giovanni Aleotti.

Niet alleen de Tour de France wordt op dit moment gereden, want in Italië vindt ook de Settimana Ciclistica Italiana plaats. Daar stond vandaag de eerste etappe op het programma en daarin was Ulissi de sterkste.

Het was een oplopende sprint aan de finish en dat is één van de specialiteiten van Ulissi. De Italiaan haalde het voor twee landgenoten, want Alberto Bettiol en Giovanni Aleotti vervolledigden het podium.