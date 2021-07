Het gaat opnieuw beter tussen Hilaire Van der Schueren en Jan Bakelants: "We hebben goed gepraat"

Het lijkt opnieuw te klikken tussen Hilaire Van der Schueren en Jan Bakelants. Van der Schueren had namelijk kritiek op zijn renners door de mindere resultaten in de Tour en Bakelants heeft geantwoord met een achtste plaats in de zestiende etappe.

Jan Bakelants vond de kritiek onterect en nu heeft ook Hilaire Van der Schueren zijn versie van de feiten gegeven bij VTM Nieuws. "De renners hebben mijn kritiek goed opgenomen", laat de ploegleider van Intermarché-Wanty Gobert weten. "Ik heb goed gepraat met Jan Bakelants en hij heeft mij zelfs uitgenodigd voor een fles wijn te drinken bij hem thuis. Ik begrijp zijn reactie, want hij wil niet rondrijden als anonieme renner, maar dat willen wij ook niet", aldus Hilaire Van der Schueren.