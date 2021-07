🎥 Zeer straffe beelden via broer van Philippe Gilbert: kruispunt voor La Redoute staat helemaal onder water

Voor alle fietsliefhebbers, u zult dit kruispunt van Remouchamps vlak voor de Redoute zeker herkennen! De foto's gemaakt door mijn broer Jerome in mijn woonplaats, vlakbij La Redoute, eerder vandaag. Al mijn gedachten gaan uit naar de burgers", laat Gilbert weten op Twitter. Hieronder kan u de straffe beelden bekijken.

Pour tous les amoureux du cyclisme, vous reconnaîtrez sûrement ce carrefour de Remouchamps juste avant la Redoute ! Toutes mes pensées aux citoyens.

Images made by my brother Jerome in my home town close to La Redoute, earlier today. My thoughts go out to all the people there. pic.twitter.com/djUmfAtV0m