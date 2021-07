Franse politie start vooronderzoek naar dopinggebruik bij Bahrain-Victorious

Er lijkt dan toch meer aan de hand te zijn bij Bahrain-Victorious dan dat de wielerploeg zelf zegt. Zo zou het parket van Marseille bevestigd hebben dat er een vooronderzoek is gestart naar dopinggebruik binnen de ploeg.

Bahrain-Victorious is goed bezig in deze Tour de France met onder meer ritoverwinningen voor onze landgenoot Dylan Teuns en Mohoric. Toch komt de ploeg nu in een slecht daglicht te staan, want volgens Het Laatste Nieuws is er een onderzoek naar de ploeg gestart.

Volgens het parket van Marseille is er een vooronderzoek gestart naar dopinggebruik binnen de ploeg. Zo werden enkele kamers onderzocht. Het is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk iets gevonden is.