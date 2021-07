Laatste bergetappe in de Tour de France is niet van de poes: welke zware beklimmingen staan vandaag op het programma?

Vandaag staat de 18de etappe op het programma in de Tour de France. Voor de fans van de bergritten is het een laatste keer smullen, want hierna komen enkel nog twee vlakke ritten en een tijdrit.

Toch wordt het zeker smullen vandaag, want de 18de etappe is misschien maar 130 kilometer lang, maar er staan wel twee beklimmingen van buiten categorie op het programma. Zo moeten de renners over de mytische Col du Tourmalet en de slotklim is de gevreesde Luz Ardiden.

Zowel de Col du Tourmalet en Luz Ardiden zijn niet van de poes. Zo is de Tourmalet een beklimming van maar liefst 17 kilometer aan een stijgingspercentage van gemiddeld 7,3 procent. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen de renners dus ook nog Luz Ardiden te verwerken. Luz Ardiden, de slotklim van vandaag, is 13 kilometer lang aan een stijgingspercentage van 7,4 procent.

Hoewel Tadej Pogacar al zeker lijkt te zijn van de gele trui, kan er in de rest van het algemeen klassement wel nog heel wat veranderen. Zo lijkt de strijd voor de overige podiumplaatsen nog helemaal open. Vingegaard, Carapaz, Uran en O'Connor staan namelijk binnen de twee minuten van elkaar. Wie toont zich in de allerlaatste bergetappe van deze editie van de Tour de France? Antwoord binnen enkele uren.