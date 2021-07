Tadej Pogacar opnieuw oppermachtig, maar hij voelt zich nog niet zegezeker: "50% kans, want het zijn nog drie dagen"

Hij komt dichter en dichter bij de eindzege. Tadej Pogacar won vandaag ook de achttiende etappe in de Tour de France en met nog drie ritten te gaan lijkt de Sloveen zijn gele trui binnen te hebben. Toch is hij zelf nog niet helemaal overtuigd.

Tadej Pogacar gaf meer uitleg na de achttiende rit. "Hoe zeker ik ben van de eindzege? 50%. Het zijn nog drie dagen, dus je weet nooit wat er nog kan gebeuren", legde de Sloveense renner van UAE Team Emirates uit.

Er komt nog een tijdrit aan, maar het moet wel zeer vreemd lopen als Pogacar daar zijn gele trui nog uit handen geeft. "Je weet het nooit, want een slechte dag kan altijd. 6 minuten verliezen in een tijdrit is al eens gebeurd, maar ik geloof in mijzelf."