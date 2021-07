Opgaves in de Tour: Woods stapt na 1 dag in bolletjestrui vroegtijdig af en ook nummer 6 van vorig jaar geeft op

Niet alle renners die de aankomst bereikten van de 18de Tourrit, starten in rit 19. Michael Woods zal er niet meer bij zijn in de laatste dagen van de Tour de France. De Canadees stapt vroegtijdig af en hoopt zo om nog klaar te geraken voor de Olympische Spelen.

Michael Woods was één van de meer bedrijvige renners in de bergen in deze Tour. Op Le Grand-Bornand werd de renner van Israel Start-Up Nation derde, in Quillan kwam hij als vijfde over de streep. Hij was vooral ook kandidaat voor de bolletjestrui.

Woods droeg die bolletjestrui na de veertiende rit en bleef ook nadien een concurrent van Wout Poels. Uiteindelijk moesten ze allebei hun meerdere erkennen in Tadej Pogačar. Nu er in de Tour niets meer te rapen valt voor Woods, stapt hij af, want hij geraakte de voorbije weken ook betrokken bij meerdere valpartijen.

"Om behoorlijk te herstellen van zijn voorbije valpartijen in de Tour de France en om klaar te geraken voor de Olympische Spelen, zal Michael Woods niet aan de start komen", meldt zijn ploeg. Ook Miguel Ángel López koerst niet verder. De Colombiaan van Movistar werd vorig jaar nog zesde in de Tour en won dit jaar de Mont Ventoux Dénivelé. In de Tour draaide het echter vierkant bij López.