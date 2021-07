Patrick Lefevere zag terugval van Evenepoel in de Giro aankomen: "In Vlaanderen was het gewoon niet meer normaal"

Remco Evenepoel in de Giro was een verhaal met twee gezichten. De jonge wolf van Deceuninck-Quivk.Step opende sterk maar kende daarna een terugval en moest opgeven.

Nu zijn de pijlen van Evenepoel gericht op de Olympische Spelen, waar hij waarschijnlijk de degens zal kruisen met Tourwinnaar Pogacar. "Ik hoop op een mooie strijd. Maar als Van Aert goed is, dan zal Remco zeker ook voor hem rijden", vertelt ploegleider Patrick Lefevere bij Vive le Vélo.

Evenepoel was razend ambitieus voor de start van de Giro maar Lefevere had een terugval wel verwacht. "Hij was hervallen na zijn val en eigenlijk was er te weinig tijd. Hij liet zich wat meeslepen en ik moest met mijn twee voeten op de rem gaan staan, maar hou hem maar eens tegen. In Vlaanderen was het ook niet meer normaal."

Al werd Evenepoel ook gesterkt door de omstandigheden. Hij startte op gelijke hoogte met Almeida aan de Giro en zijn Portugese ploegmaat verloor in de eerste bergrit meteen een handvol minuten. Daarna waren de rollen omgekeerd. "Ik heb met Remco even samengezeten en hebben alles uitgepraat", verzekert de ploegleider.