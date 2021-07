TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 20 LIBOURNE - SAINT-EMILION: Pogacar kan zich verzekeren van nieuwe eindzege in tijdrit van dertig kilometer

Dag 22 in de Tour de France. Met op het programma: de twintigste etappe van Libourne naar Saint-Émilion.

Vorig jaar werd de twintigste etappe van de Tour de France gewonnen door Tadej Pogacar. Dat was toen de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Pogacar kende een een superdag en deed wat niemand verwachtte: de tijdrit winnen én zich ook nog eens verzekeren van de eindzege. Roglic begon de tijdrit met een schijnbaar geruststellende voorsprong, maar moest zijn gele trui alsnog afstaan.

Weinig spanning om gele trui in twintigste etappe Tour de France

Er is nog weinig spanning om de gele trui. Is de man die nu bovenaan het klassement staat straks ook de eindwinnaar van de Tour de France? Ja hoor, het enige wat Pogacar nog moet doen, is rechtblijven. De renners krijgen een rit voorgeschoteld van 30,8 kilometer, van startplaats Libourne naar aankomstplaats Saint-Émilion.

Het is deze keer geen bergtijdrit, maar er zitten wel stukken tussen waarin het toch omhoog loopt. De tijdrit begint met een paar vlakke kilomters, gevolgd met een gedeelte waarin het steeds op en af gaat. Het dak van deze tijdrit ligt na 20,1 kilometer in Montagne. Daar zal ook de tweede tussentijd opgenomen worden. Er zijn twee tussenpunten: het eerste ligt in Pomeral na 7,6 kilometer.

Laatste kilometers vrij pittig

Na Montagne volgt er trapsgewijs een afdaling. Nadien loopt het stelselmatig weer bergop. Zeker de laatste 2,7 kilometer zijn nog vrij pittig. Het wordt dus uitkijkenn welke verschillen er nog worden geconstateerd aan de finish in vergelijking met de tijden aan het tweede tussenpunt. Eén ding is zeker: aan de aankomst valt de beslissing over de eindzege in de Tour de France.

Ook benieuwd naar de uitslag van de twintigste etappe van de Tour de France? Etappe 21 wordt verreden op 18 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Chatou naar Parijs. Lees meer in de voorbeschouwing op de eenentwintigste etappe.