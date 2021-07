TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 21 - CHATOU - PARIJS: Wie sprint er naar de overwinning op de Champs-Élysées?

Dag 23 in de Tour de France. Met op het programma: de eenentwintigste etappe van Chatou naar Parijs.

Vorig jaar werd de eenentwintigste etappe van de Tour de France gewonnen door Sam Bennett. In zijn groene trui spurtte Sam Bennett naar winst op de Champs-Élysées: de grote droom van elke topsprinter. Ook dit jaar wordt er opnieuw de traditionele sprint verwacht als afsluiter van de Tour de France en is het voor de gele trui enkel nog zaak om veilig over de meet te komen.

Laatste klimmetje in slotetappe Tour de France

De renners krijgen een rit van 108,4 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Chatou naar aankomstplaats Parijs. Uiteraard zal Parijs wel al vroeger bereikt worden. Het is een slotetappe met nog een klimmetje zowaar, want na zeven kilometer begint het peloton aan de Côte des Grès: gedurende 1,9 kilometer zal er geklommen worden aan een stijgingspercentage van 5%.

Wat eigenlijk van geen belang is, want traditioneel wordt er in het begin van de laatste rit in de Tour de France niet gekoerst. Er wordt ruim de tijd genomen om foto's te nemen van de verschillende truidragers, er wordt geklonken op de goede afloop in de ploeg van de gele trui. Allemaal weliswaar op de fiets, maar echt koers kan je dat niet noemen.

Die begint pas wannneer Parijs in zicht komt. Bij de eerste passage over de meet op de Champs-Élysées is het nog 53,9 kilometer koers in deze Tour de France. Er worden ook dan nog mooie plaatjes genomen van onder andere de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe, maar in het peloton vinden ze dan wel hun competiviteit terug, met enkele renners die toch weer zullen proberen om de aangekondigde massasprint te ontlopen.

Wie wint op de Champs?

Dat is in Parijs echter zo goed als onbegonnen werk. Welke sprinter behaalt deze keer een onvergelijke overwinning op de Champs-Élysées? Die vraag wordt helemaal op het einde van de Tour de France nog beantwoord. En wanneer de gele trui de finish bereikt, is ook de eindzege officieel uitgedeeld. Ook benieuwd naar de uitslag van de eenentwintigste en laatste etappe van de Tour de France?