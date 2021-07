Tim Wellens is na het missen van BK en Tour de France klaar om weer te gaan koersen

Tim Wellens is opnieuw klaar voor de dienst. Het BK en de Tour de France moest hij helaas aan zich laten voorbijgaan. Lotto Soudal kwam midden juni met het nieuws dat Wellens moest passen voor deze twee belangrijke afspraken vanwege gezondheidsproblemen.

Die gezondheidsproblemen moeten inmiddels verholpen zijn, alleszins in die mate dat Tim Wellens opnieuw in aanmerking komt voor wielerwedstrijden. Wellens zit immers in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Wallonië, die dinsdag van start gaat.

In de Tour de France had Lotto een fitte Wellens zeker kunnen gebruiken, zeker gezien de moeilijkheden bij andere renners, maar het voornaamst is dat hij nu opnieuw kan koersen. Wellens hervat alvast in een wedstrijd waar hij goede herinneringen aan heeft: hij won de Ronde van Wallonië in 2018.

John Degenkolb is de andere grote naam met ervaring in de selectie van Lotto Soudal in de Ronde van Wallonië. Voorts bestaat de ploeg in deze rittenkoers uit Grignard, Holmes, Oldani, Van Gils en Vermeersch.