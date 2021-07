Thomas De Gendt doet wat mysterieus over het verdere verloop van zijn carrière

Thomas De Gendt zette gisteren een punt achter zijn Ronde van Frankrijk, eentje waar hij niet echt tevreden mee was.

Thomas De Gendt is blij dat de Tour de France erop zit. “Het was niet wat ik verwacht had dat het zou worden”, schrijft De Gendt op Twitter.

En daar heeft De Gendt een reden voor. “De leidersplaats verliezen na drie dagen koers was het slechtste wat kon gebeuren. Gelukkig hadden we de jonge renners in huis om het moraal hoog te houden.”

De Gendt doet ook mysterieus over zijn toekomst, ook al ligt hij nog tot 2023 onder contract. “Het is tijd om te evalueren wat ik nu moet doen in mijn carrière”, besluit De Gendt.