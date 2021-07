Van Avermaet gearriveerd in Tokio: "Dat wordt het moeilijkste om aan te pakken"

Greg Van Avermaet verdedigt in Tokio zijn Olympische titel. Na een vermoeiende Tour de France wordt dat geen sinecure.

Zondagavond vloog Van Avermaet richting Tokio. “De vlucht was beter dan verwacht, we zijn bij de grenscontrole ook niet lang opgehouden geweest. We hadden het erger verwacht”, vertelde titelverdediger Greg Van Avermaet aan Sporza. “We zijn gewend van veel te reizen en waren hier op voorbereid. We hebben de goede beslissing genomen om meteen na de Tour al naar Tokio te vliegen.”

Er is nog eventjes tijd om helemaal in vorm te geraken. “Ik hoop de volgende vijf dagen een beetje te recupereren en sterker te worden. De jetlag verteren wordt het moeilijkste, we moeten ons ook nog aanpassen aan de temperaturen.”

Van Avermaet mist vooral zijn familie. “Ik heb mijn vrouw en kinderen niet meer gezien na de Tour, het is zes weken dat ik van huis weg ben. Gelukkig is er Facetime en Whatsapp. Na de Spelen ga ik zo snel mogelijk naar huis om hen terug te zien”, besluit Van Avermaet.