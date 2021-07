Museeuw stelt generatiewissel vast, geeft Van Avermaet en Gilbert toch 7,5 op 10 en zou Evenepoel de Tour laten rijden

Museeuw stelde het vast in de voorbije Tour: de generatiewissel is volledig een feit. Een Evenepoel met een goede voorbereiding: die heeft in de toekomst zijn plek in de Tour. Bij mannen als Van Avermaet en Gilbert is dat veel minder het geval. Desondanks is Museeuw mild voor hen.

"Er is een reden waarom Gilbert zegt dat dit zijn laatste Tour was. Het is geen toeval dat Van Avermaet en De Gendt het zo moeilijk hadden. Zij mogen dan wel nog dezelfde wattages duwen als vroeger, maar er is sleet op gekomen. De volgende generatie heeft het overgenomen. Dat was ze al aan het doen en nu is het definitief", analyseert Johan Museeuw in HLN.

Museeuw deelt ook een score uit: Van Avermaet en Gilbert krijgen voor hun Tour een 7,5 op 10. "Echt waar. Ik waardeer het feit dat ze de Tour hebben uitgereden. Als je drie weken moet doorgaan in het besef dat je niet kan winnen, is dat zwaar. Vandaar mijn respect voor hen. Ik ben strenger voor andere renners, genre Oliver Naesen. Die zijn nog een stuk jonger, daar had ik meer van verwacht."

© photonews

Wie wel de goede leeftijd heeft om er in de Tour het beste van te maken en er dit jaar niet bij was, is de 21-jarige Remco Evenepoel. "Het was een fout om hem als klassementsrenner naar de Giro te sturen. Ik zou Evenepoel rustiger laten 'komen', maar hem wel laten proeven van het grote werk."

Evenepoel moet dus zo snel mogelijk zijn eerste Tour rijden? "Als het kan, zou ik hem niet thuis laten volgend jaar. Ik zou wel heel duidelijk communiceren: hij rijdt de Tour om te leren. Zoals Vingegaard dit jaar gedaan heeft: die kon starten zonder druk en heeft er iets mooi van gemaakt."