🎥 Kijk naar de speech van Fabio Jakobsen na zijn overwinning: "Ik hou van jullie allemaal"

Fabio Jakobsen heeft opnieuw een overwinning in de koers mogen beleven. Als winnaar een speech geven achteraf in het hotel bij een glaasje bubbels, hoort daar natuurlijk ook bij. Het kon niet anders of ook dat was een emotioneel moment.

Een glaasje champagne mocht wel, voor zo'n overwinning. Het mochten zelfs wat extra bubbels zijn: de eerste overwinning van Jakobsen na zijn verschrikkelijke valpartij in Polen, daar heeft bij Deceuninck-Quick.Step iedereen naar uitgekeken. Zelfs de hele wielerwereld eigenlijk. De winnaar van de tweede rit in de Ronde van Wallonië nam kort het woord. "Het is nogal een jaar geweest voor mij. Ik ben blij dat jullie mij allemaal gesteund hebben. Het is moeilijk om het in woorden uit te drukken. Ik voel het in mijn hart. Ik hou van jullie allemaal, bedankt voor de steun." We love you too, @FabioJakobsen šŸ’™ pic.twitter.com/bXdDomFp0z — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 21, 2021 Waarna het glas uiteraard geheven werd op de eerste overwinning van Jakobsen dit seizoen. Hopelijk voor hem zit zijn carrière nu weer helemaal op de rails.