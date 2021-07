Evenepoel analyseert de Belgische ploeg: "Hij is van goudwaarde, onmisbaar!"

Naast Wout Van Aert is Remco Evenepoel natuurlijk ook de grote speerpunt in de Belgische ploeg die straks Olympisch goud gaat proberen veroveren. De rolverdelingen zijn duidelijk in het team dat een mix van ervaring en jeugd is.

"Vooral met Greg hebben we een enorme brok ervaring mee. Hij is van goudwaarde, onmisbaar. Zeker in een nieuw Rio-scenario kunnen we dat uitspelen en als ploeg anticiperen", aldus Evenepoel in HLN. "Wout, Tiesj en Mauri zijn drie superklimmers, in België fietsen er weinig beter bergop. We hebben veel mogelijkheden." En Remco zelf? Hij is toch de schaduwkopman naast Van Aert? "Zelf ben ik een beetje een vraagteken. Ik wissel nog altijd goeie met minder goeie dagen af. De ‘weg terug is lang. Ik ga er de rest van het seizoen de tijd voor nemen, met het oog op een stabiel 2022. Maar moeilijk te zeggen dus hoe ik zaterdag en woensdag zal zijn. Hoe dan ook moet een medaille met dit sterke blok, op dit parcours, het grote doel zijn.”