Echtgenote Sarah kreeg Wout van Aert pas na Koning Filip aan de lijn: "Ik ben super trots op wat hij gedaan heeft"

Sarah De Bie heeft als echtgenote van Wout van Aert al heel wat wielersuccessen mee mogen beleven. In Tokio was Van Aert in de wegrit goed voor zilver en dat maakte uiteraard ook zijn Sarah bijzonder trots. Op de Spelen rijdt Van Aert natuurlijk niet enkel voor zichzelf, maar ook voor zijn land.

Dat merkte Sarah ook des te harder toen ze Wout aan de lijn had na de wegrit. "Ik was niet de eerste, want hij had ook de koning al aan de lijn gehad", vertelt ze aan VTM Nieuws. "Hij leek heel tevreden. Ik heb het natuurlijk vanop een afstand beleefd, maar ik ben super trots op wat hij gedaan heeft vandaag. Ik was redelijk ontspannen, dat is meestal een goed teken."

Hoe hebben ze het dan op het thuisfront beleefd? "We hebben op een groot scherm de koers gevolgd. We hoopten op goud, maar toen Carapaz wegreed hoopten we gewoon dat die zilveren medaille er nog in zat. Ik ben trots dat hij het toch nog kon afmaken."

KOERSWIJZE VERDIENT GOUDEN MEDAILLE

Het gezin Van Aert moet het nog even zonder Wout stellen. "Wij missen nu vooral de papa en echtgenoot hier. Hij is al even weg, dus de drang om hem eens vast te pakken is - zeker na zijn prestatie - des te groter nu. Of het knaagt dat hij geen goud pakt? Als je topfavoriet bent, zitten ze natuurlijk allemaal op het wiel. De manier waarop hij koerst verdient in mijn ogen een gouden medaille. Voor mij maakt het ook niet echt uit, ik ben sowieso trots."