Onwaarschijnlijk tafereel - Van Vleuten denkt dat ze wint maar pakt slechts zilver: "Ik had het mis, ik dacht dat het 1 was"

Onwaarschijnlijk tafereel op de Olympische Spelen. Annemiek van Vleuten pakte zilver, maar dacht bij het passeren van de streep dat ze olympisch kampioene was. Blijkbaar had ze niet door dat Anna Kiesenhofer de finish al had bereikt. Er werd zonder oortjes gereden.

Drama voor Nederland in de olympische wegrit bij de dames. Met een armada die uitpuilde van de grote namen ging Oranje op zoek naar de olympische titel. Nadat vier van de vijf vroege vluchtsters waren opgerold, reed Van Vleuten in de slotkilometers weg uit het groepje met favorieten.

Toen ze over de streep reed, stak Van Vleuten haar handen in de lucht. Ook toen ze momenten later in de armen van een staflid viel, was Van Vleuten erg uitgelaten. Dat leek al toch een iets te uitgebreide viering voor een renster uit een land dat verschillende topfavorieten had.

COMPLETE ONTNUCHTERING

En ja hoor, Van Vleuten dacht dat ze olympisch kampioene was. Toen even later doorsijpelde dat dat niet zo was, was de complete ontnuchtering op haar gezicht af te lezen. "Ruud, ik had het mis, ik dacht dat het 1 was", vertelde Van Vleuten aan de finish aan het staflid van de KNWU.