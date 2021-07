Ervaren Luis León Sánchez verslaat 18-jarig toptalent in het Baskenland

Tussen het olympisch nieuws door is er nog gekoerst buiten Tokio. De ervaren Luis León Sánchez streed met toptalent Ayuso om de overwinning in een eendagskoers in het Baskenland. Het was Sánchez die aan de finish het zegegebaar mocht maken.

De Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika stond op het programma: een eendagskoers van 1.1-categorie. In het Baskenland is het altijd een lastig terrein en dat was nu niet anders. Op de laatste helling reed een groepje van zes renners weg.

PLOEGENSPEL

Allemaal waren het Spanjaarden. Óscar Rodríguez haakte in het slot af, hij had in dienst van Sánchez gereden. De andere vijf zouden sprinten voor de overwinning. Sánchez kon het voorbereidende werk van zijn ploegmaat afmaken en Astana de overwinning bezorgen.

De enige die Sánchez enigszins belaagde in de sprint was Ayuso. Het 18-jarige talent, dat in juni nog maar de overstap maakte naar de profs bij UAE, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Adrià vervolledigde het podium.