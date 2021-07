Lefevere realistisch na olympische wegrit: "Remco zal de rest van het seizoen moeten doorspartelen"

De allerbeste Remco Evenepoel zien we wellicht dit jaar niet meer. Die conclusie trekt Patrick Lefevere na de olympische wegrit. Lefevere geeft een eerlijke analyse van de prestatie van Evenepoel op de Spelen en wil volgend jaar met hem een herstart maken.

"Het was niet goed genoeg", zegt Lefevere over de wegrit van Evenepoel in HLN. "Ik heb contact gehad met Klaas Lodewyck." De ploegleider van Deceuninck-Quick.Step staat in verbinding met de Belgische ploeg in Japan. "Remco vertelde hem dat hij eerst goeie benen had, maar dat hij na vijf uur niet meer de wattages kon duwen die hij normaal duwt. Daarmee was de kous af. Als het niet gaat, dan gaat het niet."

SLECHTE WINTER

Is daar een verklaring voor? "Ik vrees dat het weer neerkomt op die slechte winter. Remco heeft niet de basis kunnen leggen die nodig is en holt daardoor achter de feiten aan. Mentaal is dit niet plezant, want hij had zich veel voorgesteld van dit seizoen en deze Spelen. Ik ga me niet kwaad maken. Het heeft geen zin om streng te zijn. Hij trekt het zich allemaal heel erg aan."

Soms moeten tegenslagen ook gerelativeerd kunnen worden. "Ik heb het al gezegd: Remco zou zich beter een keer goed zat drinken om alles even te vergeten. Maar hij drinkt geen alcohol, en ik ga hem daar niet toe aanzetten."

HERSTART

Lefevere tempert nu wel de verwachtingen voor de korte termijn. "Ik vrees dat we realistisch moeten zijn: hij zal de rest van het seizoen moeten doorspartelen. We gaan er nog proberen het beste van te maken maar daarna gaan we een volledige herstart maken."