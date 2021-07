Selectie van Trek-Segafredo bekend voor de Clasica San Sebastian: Bauke Mollema speerpunt, ook Giulio Ciccone van de partij

De ploegen beginnen hun selecties bekend te maken voor de Clasica San Sebastian. Zo ook Trek-Segafredo, dat vooral op Bauke Mollema lijkt te rekenen. Hij werd nog vierde op de Olympische wegrit.

Het seizoen van Bauke Mollema is nog niet ten eind. De Nederlandse klassementsrenner zal na de klassiekers, de Giro, de Tour de France en de Olympische wegrit (waar hij vierde werd) ook in de Clasica San Sebastian te zien zijn.

De Clasica San Sebastian is één van de favoriete parcours van Mollema, want de Nederlander won de klassieker al in 2016. Naast Mollema rekent Trek-Segafredo ook op Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Alexander Kamp, Juan Pedro Lopez, Antonio Nibali en Charlie Quarterman.