Nederlandse BMX'er die op official botste pakt met barst in de knieschijf goud

De 25-jarige Nederlander was vier dagen geleden wereldnieuws. Hij botste toen tijdens de voorbereiding op een official die de baan kruiste.

Dat leverde hem een barst in de knieschijf op. Dat weerhield Kimmann echter niet om een straffe prestatie neer te zetten. De Nederlander pakte afgelopen nacht de gouden medaille.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT