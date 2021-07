Thibau Nys staat leiderstrui af in Ronde van Vlaams-Brabant in individuele tijdrit

Thibau Nys heeft het al fantastisch gedaan in de Ronde van Vlaams-Brabant. De leiding is Nys nu wel kwijt. Op de derde dag van de rittenkoers stond een individuele tijdrit op het programma. De Tsjech Tomas Kopecky sloeg een dubbelslag.

Negen kilometer moesten de renners tegen de klok rijden, tussen Korbeek-Dijle en Leefdaal. Kopecky haspelde de tijdrit het snelst af, in 11 minuten en 59 seconden. Hiermee haalde Kopecky een gemiddelde van 45,05 kilometer per uur. Van Hemelen en Braet, de nummers twee en drie uit de tijdrit, deden er allebei zeven seconden langer over.

NYS DERTIENDE IN TIJDRIT

Die zeven seconden zijn ook het verschil vooraan in het klassement tussen nieuwe leider Kopecky en eerste achtervolgers Van Hemelen en Braet. Thibau Nys werd dertiende in de tijdrit, op 33 seconden van de ritwwinnaar. Daardoor heeft Nys ook niet langer een virtuele podiumplek beet.

Nog twee ritten staan er op het programma in de Ronde van Vlaams-Brabant: zaterdag rijdt het peloton in en rond Leefdaal, de ontknoping vindt zondag plaats in Rillaar.