Neilson Powless triomfeert en wint met Clasica San Sebastian eerste profkoers in carrière

Neilson Powless heeft de eerste zege uit zijn carrière geboekt. De Amerikaan van EF Education-Nippo was de sterkste in een sprint met drie. Op de erelijst volgt hij Remco Evenepoel op.

Geen Remco Evenepoel aan de start van de Clasica San Sebastian. De winnaar van vorig jaar gaf net als veel andere toppers verstek aangezien recent nog in Tokyo waren voor de wegrit (en/of tijdrit). Daardoor was Julian Alaphilippe de gedoodverfde favoriet.

Deceuninck in de zetel

Maar Deceuninck-Quick.step stuurde in de ontsnapping van de outsiders de Deen Mikkel Honoré mee waardoor de formatie niet veel werk moest opknappen in de achtervolging. Het was vooral het Trek-Segafredo van Bauke Mollema dat de achtervolging op koplopers Honoré, Carr, Powless, Mohoric en Rota.

De kop van de koers begon met 1 minuut en 10 seconden voorsprong aan de laatste klim van de dag, een heel steile puist op 10 kilometer van de streep. In de groep van de favorieten kwamen de blauwhelmen dan toch eens piepen want Dries Devenyns moest wereldkampioen Alaphilippe nog piloteren.

Slotklim

Vooraan ontbond Neilson Powless zijn duivels op het steile stuk van 16%. Een sterke Mohoric liet zich echter niet kennen en kon net voor de top het gat dichten met Honoré in het wiel, ook Rota kwam in de afdaling nog terug. Uit de groep der favorieten kon niemand de kloof dichten.

Val

In diezelfde afdaling ging het echter toch nog mis vooraan. Mohoric miskeek zich in de bocht maar kon zich toch nog recht houden. Dat was niet het geval voor Honoré en Rota, die het spoor van Mohoric volgden en toch nog ten val kwamen.

Omdat Mohoric toch even uit zijn klikpedaal moest en het duo Honoré-Rota ten val kwam, was Powless plots alleen op weg naar de overwinning. In de laatste anderhalve kilometer kwamen Mohoric én Honoré toch nog terug tot het wiel van de Amerikaan.

Mohoric ging vanop de kop de sprint aan maar moest zich in de laatste meters toch nog gewonnen geven voor de opkomende Neilson Powless. Honoré strandde p de derde plaats.