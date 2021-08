Belgisch toptalent bij verschillende ploegen aangeboden, maar: "We willen hem niet laten vertrekken"

De jonge Ilan van Wilder staat bekend als een toptalent en verschillende wielerploegen tonen dan ook interesse in onze jonge landgenoot. Toch wil Team DSM, zijn huidige ploeg, hem zeker niet laten gaan.

Rudi Kemna, hoofdcoach bij Team DSM, gaf een interview bij Wielerflits en daarin ging het onder meer over van Wilder. "Als ik zijn resultaten zie, zou ik hem er ook bij willen hebben, maar het is normaal niet de bedoeling dat een manager hem bij deze teams aanbiedt", legde Kemna uit.

Team DSM wil van Wilder ook helemaal niet laten gaan. "We willen hem niet laten vertrekken. Zijn management maakt het echter moeilijk en dat is geen voordeel voor Ilan. We willen hem echter wel blijven helpen en opleiden", aldus Kemna.