Eén landgenoot in de vlucht van de dag in de Ronde van Polen

In de Ronde van Polen is het peloton toe aan de derde etappe. Acht renners zitten in de vlucht van de dag en daar zijn met Lionel Taminiaux en Xandres Vervloesem twee landgenoten bij.

Er zitten acht renners in de kopgroep in de derde etappe van de Ronde van Polen. Met Lionel Taminiaux en Xandres Vervloesem zitten twee Belgen in de vlucht van de dag. Taminiaux rijdt voor Alpecin-Fenix en Vervloesem is actief voor Lotto Soudal. Daarnaast zitten ook Bohli, Konychev, Owsian, Stalnov, Taminiaux, Vahtra en de Nederlander Taco Van der Hoorn in de kopgroep. UPDATE: Voor Lotto Soudal zit niet Xandres Vervloesem, maar wel Filippo Conca in de vlucht van de dag. Het betekent dus dat niet twee, maar slechts één landgenoot in de kopgroep zit vandaag.