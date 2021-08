B&B Hotels weet sprinter 'Flash' vast te leggen voor twee seizoenen

B&B Hotels heeft een nieuwe sprinter aangetrokken, die meteen de bijnaam 'Flash' meekrijgt. Passend natuurlijk, voor een rappe man als Pierre Barbier. Op een eerste profzege is het wel nog wachten voor de 23-jarige Fransman. Die moet er dus komen bij B&B Hotels.

De jongste van de koersen Barbier-broers rijdt dit jaar - net als in 2020 - voor Delko. Barbier ruilt dus de ene Franse formatie voor de andere. Hij heeft een contract getekend bij B&B Hotels voor twee seizoenen. Barbier was dit seizoen al goed voor vier topvijfnoteringen. Zijn beste resultaat was een tweede plek in een rit in de Ster van Bessèges.

"Ik wil zoveel mogelijk koersen winnen", toont Barbier zich ambitieus. "Ik heb altijd op mijn eentje gewerkt in de aanloop naar de sprints. Met zo'n gerodeerde structuur als bij B&B Hotels twijfel ik niet aan mijn kansen om te winnen op het hoogste niveau."

Een beetje meer hulp is al wat Barbier nog nodig heeft. "Het is al vaak gebeurd dat ik een half wiel tekort kom, dat is frustrerend. Een echte sprinttrein heb ik niet nodig, maar ik zal wel mijn voordeel doen met het werk van mijn toekomstige ploegmaats."