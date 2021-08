Remco Evenepoel zeer tevreden na overwinning: "Eerste zege in rit in lijn na harde periode betekent veel voor mij"

Remco Evenepoel heeft donderdag indruk gemaakt in de Ronde van Denemarken. Onze landgenoot maakte brandhout van zijn tegenstanders en haalde uiteindelijk ook de ritoverwinning binnen.

Na de etappe was Remco Evenepoel uiteraard bijzonder tevreden. "Deze eerste overwinning van een rit in lijn na een harde periode betekent veel voor mij. Ik heb ups en downs gehad, maar ik heb altijd vertrouwen gehad en ben geduldig gebleven", aldus Evenepoel en staat te lezen bij Sporza.

Door deze overwinning is Evenepoel ook de nieuwe leider in het klassement. "De strijd voor het algemeen klassement is zeker nog niet voorbij, maar ik hoop dat ik dit gevoel de komende dagen kan meenemen", legde onze jonge landgenoot uit.