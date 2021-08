Tom Pidcock geeft al meer uitleg over zijn toekomst: "Dan ga ik de Tour de France zeker nog niet rijden"

In de Vuelta is Tom Pidcock één van de renners om naar uit te kijken. Toch is het nog maar de vraag hoe Pidcock aan de start zal staan, want nog niet zo lang geleden haalde hij een gouden medaille binnen op de Olympische Spelen.

Op de persconferentie voor de Vuelta ging het uiteraard over de Ronde van Spanje, maar er werd ook al gesproken over volgend seizoen. Zo zou Tom Pidcock volgend wielerjaar zeker nog niet deelnemen aan de Tour de France. Zijn reactie staat te lezen bij Sporza. "Ik ga de Tour in 2022 zeker nog niet rijden. Misschien wel in 2023, maar er staat nog niets vast. Parijs-Roubaix ga ik misschien wel rijden, want ik won het bij de beloften en ik hoop het daar op termijn goed te kunnen doen."