Belgisch toptalent moet opgeven in Tour de l'Avenir na valpartij: "Het klassement was ons grote doel"

In de Tour de l'Avenir was Henri Vandenabeele de grote kopman binnen de Belgische ploeg, maar onze jonge landgenoot heeft in de etappe van maandag moeten opgeven na een valpartij.

Pech voor Henri Vandenabeele. Onze jonge landgenoot kwam ten val en moest daardoor opgeven in de Tour de l'Avenir, ook wel bekend als de Ronde van de Toekomst. Vandenabeele was de kopman van de Belgische ploeg. Het zorgt dus voor teleurstelling bij bondscoach Sven Vanthourenhout. "Iedereen was gemotiveerd om Henri bij te staan. We kwamen hier met hem voor het klassement, maar dat zag hij in rook opgaan. Hij probeerde nog wel, maar na zijn val reed hij ook nog eens lek en was het fysiek en mentaal op", aldus Vanthourenhout in een reactie bij Sporza.