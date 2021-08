Hoe ziet het algemeen klassement in de Vuelta eruit na de eerste rit met een slotklim? Een overzicht

In de Vuelta stond maandag de eerste grote test op het programma met de Picon Blanco, een zware slotklim. De klassementsrenners bleven echter zo goed als bij elkaar, maar toch zijn er enkele renners met ambities die wat tijd hebben verloren.

Enric Mas maakte de beste indruk van alle klassementsrenners. De Spanjaard reed op het einde nog even weg en had een kloof van drie seconden ten opzichte van de renners Roglic, Bernal, Lopez, Adam Yates, Landa, Ciccone en Valverde.

7 seconden later kwam Fabio Aru binnen, wat dus zeker nog verwaarloosbaar is voor de Italiaan. Hugh Carthy had het lastiger, want hij verloor al 21 seconden op de groep met Roglic. Romain Bardet en Alexandr Vlasov verloren 29 seconden.

Wie wel heel wat tijd verloor, was Richard Carapaz. De olympisch kampioen verloor een minuut op de groep met Roglic en de renner van INEOS Grenadiers kreeg daarnaast ook nog eens een tijdsstraf van 20 seconden van de UCI.

Algemeen klassement

Hoe ziet het algemeen klassement er nu uit? Taaramae, de ritwinnaar van maandag, is de nieuwe leider voor Elissonde en Roglic. De Sloveen heeft door zijn sterke tijdrit al een mooi bonus op enkele renners.

Mas is de eerste concurrent van Roglic in het klassement, want de Spanjaard volgt op een vijfde plaats op 15 seconden van Roglic. Ook Lopez (21 seconden), Valverde (27 seconden), Ciccone (27 seconden) en Bernal (27 seconden) staan nog in de buurt van Roglic. Landa staat op de tiende plaats, maar moet al 39 seconden prijsgeven.