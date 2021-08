Meteen zware eerste etappe in de Ronde van Noorwegen: twee beklimmingen, waaronder slotklim van tweede categorie

Vanaf vandaag wordt er ook in de Ronde van Noorwegen gereden. De eerste etappe staat op het programma en de renners die ambities hebben voor het algemeen klassement zullen zich meteen moeten tonen.

Vandaag staat de eerste etappe op het programma in de Ronde van Noorwegen. Het peloton rijdt van Egersund naar Sokndal over een parcours van 151 kilometer. Het venijn zit echter in de staart van deze rit.

Zo ligt er op een kleine 40 kilometer van de streep een beklimming van tweede categorie, maar in de volle finale wacht er ook nog een slotklim van tweede categorie. De klassementsrenners zijn dus gewaarschuwd.